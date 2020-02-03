Барселона, Испания, , 08:56 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Победу «Барселоне» принёс дубль 17-летнего нападающего Ансумане Фати, который отличился на 30-й и 31-й минутах матча. Оба раза его ассистентом был капитан команды Лионель Месси.

Футболисты «Леванте» смогли отыграть один мяч на 92-й минуте. Отличился полузащитник Рубен Рочина.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, в активе команды 46 очков после 22 матчей. «Леванте» идёт на 13-м месте с 26 очками.