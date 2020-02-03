Лондон, , 08:46 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 40-й минуте «Манчестер Сити» получил право на пенальти после падения Серхио Агуэро в чужой штрафной площади. Однако полузащитник Илкай Гюндоган не смог реализовать 11-метровый удар.

На 60-й минуте «Манчестер Сити» остался в меньшинстве после удаления защитника Александра Зинченко, который получил две жёлтые карточки.

На 63-й минуте счёт открыл нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн, который провёл свой дебютный матч за клуб. На 71-й минуте преимущество «шпор» удвоил форвард Сон Хын Мин.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ, в активе команды 37 очков после 25 матчей. «Манчестер Сити» идёт на втором месте с 51 очком.

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