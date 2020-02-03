Майами, США, , 08:27 — REGNUM «Канзас-Сити Чифс» одержал победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс» в финальном матче (Супербоуле) Национальной футбольной лиги (NFL). Встреча прошла в Майами и завершилась со счётом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0).

Исход матча решился в последней четверти. Игроки «Чифс», уступая после третьей четверти со счётом 10:20, смогли выиграть в заключительном отрезке матча — 21:0.

Таким образом, «Канзас-Сити» выиграл Супербоул во второй раз в своей истории. Впервые это произошло в 1969 году. «Сан-Франциско», в свою очередь, является пятикратным обладателем титула (1981, 1984, 1988, 1989, 1994).

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