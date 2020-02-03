Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».

Отмечается, что молодой вратарь скончался от саркомы Юинга (рак костей) после четырех месяцев борьбы с болезнью. «Благодарим всех, кто поддерживал его всё это время и не остался в стороне», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, Вилен Прокофьев был вратарем команды Молодежной хоккейной лиги «Снежные брасы». Он принял участие в 29 встречах чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).