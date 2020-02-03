Москва, , 08:19 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско стал инициатором приглашения в команду форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом заявил генеральный директор клуба Томас Цорн, 3 февраля сообщает «Спорт-экспресс».

"После игры против Самары Тедеско подошёл ко мне и рассказал, что ему понравился Соболев», — сказал Цорн.

Он добавил, что в «Спартаке» уже давно наблюдали за нападающим «Крыльев Советов», поэтому мнение тренера ускорило ход переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Соболев перешёл из «Крыльев Советов» в «Спартак».

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