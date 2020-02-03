Токио, , 03:26 — REGNUM Полиция Японии призвала граждан воздержаться от поездок на личном транспорте с целью помочь в борьбе с автомобильными пробками на дорогах города во время предстоящей летней Олимпиады, сообщает 2 февраля агентство NHK.

Со схожей просьбой власти обратились и к автотранспортным компаниям, дабы те свели к минимум перевозки по Токио на время Олимпийских игр. Однако, власти также примут и меры обязательного ограничения движения ряд видов транспорта.

Как отмечает издание, Оргкомитет Олимпийских игр не уверен в том, что сможет уменьшить плотность движения транспорта в Пекине до 70% от привычного уровня на время спортивного мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Отмены их в связи с эпидемией коронавируса не намечается.

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