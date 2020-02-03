Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в поединке с «Питтсбург Пингвинз» прервал победную голевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает sport-express.

«Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче проиграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:4.

Серия из 11 шайб в пяти матчах была прервана Овечкиным. Капитану «Столичных» пришлось покинуть лёд совсем не набрав очков.

Как сообщало 2 февраля ИА REGNUM, Александр Овечкин признан лучшим игроком месяца Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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