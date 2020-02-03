Ростов-на-Дону, , 01:02 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» проиграл московскому «Спартаку» в первом туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Катаре. Итоговый счёт на табло — 1:2 в пользу столичной команды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Гол в ворота «Спартака» отправил Деннис Хаджикадунич, подопечным Валерия Карпина дважды забил Резиуан Мирзов.

«Счёт не важен. Доволен всем: как прессинговали, как действовали без мяча. В товарищеском матче результат отходит на второй план. Надо делать те вещи, что мы тренировали, а не сломя голову бежать отыгрываться. Понятно, что футболисты хотят выигрывать и из-за этого пропустили несколько контратак», — прокомментировал наставник донской команды.

ИА REGNUM напоминает, что впереди у «Ростова» две встречи в Катаре — с сербским «Партизаном» и столичным «Локомотивом».

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