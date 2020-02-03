Ростов-на-Дону, , 00:50 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на домашней площадке одержал победу над норвежской командой «Вайперс» в матче Лиги чемпионов. Разница в счёте составила семь мячей — 33:26. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

По семь мячей в ворота соперниц из Норвегии отправили Юлия Манагарова и Ярослава Фролова, по пять — Анна Сень и Ксения Макеева.

«Это был непростой матч, наш соперник сражался до самого конца. Нам нужно было грамотно контролировать быстрые отрывы «Вайперс», а также не давать пространства линейной соперника. В первом тайме мы с этим справились, но во второй половине встречи норвежки были эффективны на быстрых отрывах, но затем немного устали. А у нас были проблемы с позиционными атаками, но мы адаптировались», — прокомментировал игру подопечных главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что ранее игрок донской команды и сборной Нидерландов Лоис Аббинг отметила, что в Лиге чемпионов ростовскому клубу достались самые сильные соперники.

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