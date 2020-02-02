Канберра, , 17:58 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович, обыграв в финале Открытого чемпионата Австралии австаралийца Доминика Тима, в восьмой раз за спортивную карьеру стал победителем турнира Большого шлема Australian Open. Об этом 2 февраля сообщает портал GoTennis.ru.

Поединок теннисистов проходил в Мельбруне и длился 3 часа 59 минут. По итогам матча (6/4, 4/6, 2/6, 6/3, 6/4) верх над австралийцем одержал Джокович, тем самым в восьмой раз став обладателем титула лучшего теннисиста Australian Open.

Напомним, кроме кубка чемпионата теннисист получит $4,120 тыс призовых и 2000 рейтинговых очков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.

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