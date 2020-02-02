Париж, , 16:45 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар получил желтую карточку в матче 22-го тура французской Лиги 1 против клуба «Монпелье», об этом 2 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Неймар Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ситуация оказалась бы незамеченной СМИ, если бы не вероятная причина по которой футболист получил «горчичник». Утверждается, наказание было вменено Неймару за футбольный финт «радуга».

После совершенного «нарушения» Неймар на повышенных тонах беседовал с арбитром матча Жеромом Бризаром, после чего и получил желтую карточку. Таким образом, наказание могло быть получено за препирательство с судьей, а вовсе не за финт.

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