Сочи, Краснодарский край, , 15:58 — REGNUM Вратарь футбольного клуба «Сочи», выступающего в Российской Премьер-лиги (РПЛ), Евгений Фролов покинул команду. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба сочинского клуба.

При этом подробности ухода 31-летнего голкипера из «Сочи» не сообщаются.

Отметим, Евгений Фролов пришёл в «Сочи» летом минувшего года и в нынешнем сезоне принял участие в одном матче РПЛ. Также футболист игра в командах Мордовия», московское «Динамо», «Торпедо», «Кубань», «Балтика», «Оренбург» и в некоторых других.

Напомним, в текущем чемпионате РПЛ клуб «Сочи» набрал 15 очков в восемнадцати турах и находится на последнем, шестнадцатом месте турнирной таблицы лиги.