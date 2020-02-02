Париж, , 15:50 — REGNUM Китайский этап автогонок в серии «Формула-Е» отложен от проведения в планируемый срок Международной автомобильной федерацией (FIA) из-за угрозы пневмонии нового типы, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба FIA.

«Из-за вспышки коронавируса и после длительных консультаций с соответствующими департаментами провинции Хайнань и муниципального правительства города Санья, «Формула-E» вместе с FIA и Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта КНР решили не проводить гонки в городе Санья в намеченную дату 21 марта 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что руководством «Формулы-Е» предприняты все необходимые предосторожности, которые обеспечат здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и зрителей, что имеет первостепенное значение.

Отметим, китайский этап автогонок серии «Формула-Е» должен был состояться 21 марта нынешнего года в китайской Санье.