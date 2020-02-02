Доха, , 15:49 — REGNUM Медицинское обследование хавбека полузащитника клуба «Локомотив» Антона Миранчука показало, что у футболиста нет перелома ноги. Об этом сообщили в пресс-службе московской команды.

«У Антона Миранчука повреждение стопы. Перелома не выявлено», — приводит ТАС сообщение пресс-службы.

Напомним, Антон Миранчук получил травму на старте первого тайма матча его команды с белградским клубом «Партизан» (1:1, 1:4 в серии послематчевых пенальти) в рамках Кубка Париматч Премьер. Футболиста заменили на 18-й минуте игры португальским полузащитником Жоау Мариу.