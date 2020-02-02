Белек, Турция, , 15:37 — REGNUM Футбольный самарский клуб Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» и команда из Песчанокопского «Чайка», играющая в Футбольной национальной лиге, сыграли вничью в товарищеском матче.

Игра проходила во время спортивных сборов команд в турецком Белеке и закончилась с ничейным счетом 2:2.

У «Крыльев Советов» голы забили форвард Егор Голенков и отличившийся с пенальти молдавский нападающий Раду Гынсарь. У «Чайки» мячами отметились защитник Максим Васильев и полузащитник Владислав Кулик, также забивший с пенальти.

Отметим, позднее 2 февраля «Крылья Советов» сыграют ещё один товарищеский матч с брестской командой «Динамо».