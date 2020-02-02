Оберхоф, Германия, 2 февраля 2020, 14:51 — REGNUM Российская саночница Татьяна Иванова выиграла серебряную награду на этапе кубка мира по данному виду спорта, проходящему в Оберхофе (Германия).
Победительницей соревнований стала немецкая спортсменка Анна Беррайтер, финишировавша с результатом 1 минута 22,836 секунды.
Второе время российской спортсменки составило +0,040 секунды отставания от времени победительницы.
Третье место у представительницы США Саммер Бритчер, отставшей от лидера на +0,104 секунды.
Еще две российские саночницы — Виктория Демченко (+0,223 секунды) и Екатерина Катникова (+0,389 секунды) показали итоговые пятые и седьмой результаты в общем зачете.
Отметим, данное второе место позволило Татьяне Ивановой выйти в лидеры зачета Кубка мира, набрав в сумме 822 балла. На втором месте идет немецкая саночница — Юлия Таубиц (810), на третьем — Виктория Демченко (592).