Москва, , 13:55 — REGNUM Разбор инцидента с участием двукратного чемпиона России по боксу в полутяжелом весе и участника чемпионата мира минувшего года Георгия Кушиташвили будет проведён Федерацией бокса России (ФБР) в понедельник, 3 февраля. Об этом 2 февраля рассказал генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

«Мне уже сообщили об этом. В понедельник досконально узнаем, что произошло», — приводит ТАСС слова Кремлева.

Также он добавил, что в случае, если задержанные за хранение наркотиков Росгвардией боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян, что-либо нарушили, они, по мнению Крмелева, должны быть жёстко наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что против двукратного чемпиона России по боксу в полутяжелом весе и участника чемпионата мира минувшего года по данному виду спорта Георгия Кушиташвили возбуждено уголовное дело за нападение при его задержании на сотрудника Росгвардии.