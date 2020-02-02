Лондон, , 13:46 — REGNUM Немецкий полузащитник футбольного лондонского клуба «Арсенал» Месут Озил не смог перейти в одну из катарских команд во время зимнего трансферного окна. Об этом 2 февраля сообщает The Sun.

Месут Озил Granada

По данным источника, 31-летний футболист уже готовился к переходу, однако на это был поставлен блок главным тренером лондонской команды Микелем Артетой, так как «Арсенал» не успевал найти за оставшееся время зимнего трансферного окна замену игроку.

Отметим, в нынешнем сезоне Месут Озил сыграл в составе лондонского «Арсенала» в 14 матчах и отметился в них одной результативной передачей. Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.