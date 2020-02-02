Владивосток, , 13:45 — REGNUM Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» обыграл в серии послематчевых буллитов уфимскую команду «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась в пользу хозяев в серии буллитов со счетом 4:3.

Гостям пришлось приложить титанические усилия для того, что перевести игру в овертайм со счета 1:3 в концовке третьего периода, однако это в итоге не спасло их от поражения в серии буллитов.

У «Адмирала» голы забили канадский защитник клуба Шон Лалонд (12-я), и форварды Константин Глазычев (45-я) и Никита Коростелев (47-я). Победный бросок в серии буллитов на счету словацкого форварда клуба Мартина Бакоша.

У их оппонентов шайбами отметились нападающие Александр Кадейкин (27-я), Никита Сошников (60-я) и Алексей Бурмистров (60-я при игре 6×4).

Отметим, по итогам матча «Адмирал» набрал 54 очка, что позволило владивостокской команде, заняв девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, в плотную приблизиться к зоне плей-офф. У «Салавата Юлаева» 61 очко в активе, команда находится на шестом месте там же.