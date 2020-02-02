Москва, , 13:18 — REGNUM Против чемпиона России по боксу в полутяжелом весе и участника чемпионата мира минувшего года по данному виду спорта Георгия Кушиташвили возбуждено уголовное дело за нападение при его задержании на сотрудника Росгвардии. Об этом 2 февраля сообщили в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

Также, по данным Управления Росгвардии по Москве, сообщается, что Кушиташвили ранее был задержан на Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в незаконном хранении наркотиков и при этом напал на представителя Росгвардии.

«В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо», — говорится в сообщении Росгвардии.

Кроме этого, указывается, что в ходе личного досмотра в присутствии понятных у одного из задержанных был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы было признанно наркотическим веществом — кокаином.