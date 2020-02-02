Самара, , 12:38 — REGNUM Словенский полузащитник Денис Попович, начавший нынешний сезон в футбольном клубе «Цюрих», вошел в состав самарской команды «Крылья Советов». Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что соглашение между руководством самарского клуба и 30-летним футболистом рассчитан на 2,5-летний срок, и что игрок будет выходить на поле под номером 11.

Отметим, в текущем сезоне Денис Попович сыграл за «Цюрих» в 12 матчах и отметился в них 2 голевыми передачами. Ранее футболист выступал за клубы «Оренбург», краковская «Висла», «Олимпия» из Грудзёндза, «Тыхи», «Пантракикоа», «Копер» и «Целе».