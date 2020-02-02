Ливерпуль, Великобритания, , 12:35 — REGNUM Нидерландский защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк может нынешним летом продолжить игровую картеру в итальянской Серии А. Об этом 2 февраля сообщает The Sun.

По данным источника, 28-летнего футболиста намерен заполучить в свой состав туринский клуб «Ювентус», который хотел бы сделать данное приобретение во время летнего трансферного окна.

Также сообщается, что руководство «Ювентуса» готово предложить за игрока £ 150 млн (около € 180 млн), при этом в Турине надеются, что ван Дейк захочет получить новый вызов, выиграв английский чемпионат с «Ливерпулем» и это может стать для игрока дополнительным стимулом для игры в «Ювентусе».

Отметим, Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году за £ 75 млн, что сделало его самым дорогим в истории защитником. В минувшем году он в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА.