Калгари, Канада, , 12:32 — REGNUM Канадский хоккейные клубы «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флеймз» не доиграли второй период домашнего для «Флеймз» матча текущего регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за массовой драки.

Массовая драка на льду возникла за 24 секунды до окончания второго периода, когда форвард «Эмонтона» Сэм Ганье излишне активно, по мнению защиты «Калгари», пытался запихать шайбу в ворота «Флеймз», что хоккеисты «Калгари» решили исправить путем физической воздействия на форварда гостей.

В итоге в массовой драке приняли участие все находившиеся на льду игроки, включая вратарей команд «Калгари» Кэма Тальбо и «Эдмонтона» Майка Смита, которая стала первой дракой голкиперов в НХЛ с 2013 года (тогда подрались голкиперы «Вашингтона» Брэйден Холтби и «Филадельфии» Рэй Эмери) и в которой уверенно победил, как и его команда в матче, вратарь «Эдонтона».

Команды в итоге так и не доиграли оставшиеся 24 секунды и ушли на перерыв сразу после драки, получив в общей сумме свыше 100 минут штрафа, что произошло впервые в НХЛ с 18 января 2014 года, когда «Калгари» в гостях проиграл «Ванкувер Кэнакс» (2:3).

Как сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Калгари Флеймз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:8.