Лилль, Франция, , 12:14 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Лилль» Бубакари Сумаре во время зимнего трансферного окна отказался от предложений нескольких клубов английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 2 февраля сообщает L'Équipe.

По данным источника, в нынешний зимний трансферный период 20-летним футболистом интересовались «Ливерпуль», мадридский «Реал», «Челси», «Ньюкасл», дортмундскую «Боруссию» и «Вулверхэмптон», однако он отказался от всех этих предложений.

Ранее сам игрок заявлял, что хотел бы провести ещё один сезон во французском чемпионате и только после этого готов будет рассматривать предложения о переходе в другие лиги.

Отметим, в текущем сезоне Бубакари Сумаре сыграл за «Лилль» в девятнадцати матчах и не отметился в них результативными действиями.