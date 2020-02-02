Лондон, , 11:28 — REGNUM Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен сменить голкипера своей команды Кепу Аррисабалагу. Об этом 2 февраля сообщает испанская радиостанция СОРЕ.

По данным радиостанции, главный наставник «Челси» потребовал у руководства лондонского клуба приобрести команде нового вратаря и, как считает источник, 25-летний футболист больше не выйдет на поле в основном составе команды.

Отметим, в матче 25 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с командой «Лестер» испанский голкипер уже не вышел на поле и игру за него отстоял в воротах Вилли Кабальеро. Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года.