Сан-Хосе, США, , 11:21 — REGNUM Хоккейный клуб в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась в пользу гостей со счетом 0:3.

Счет в матче открыл Стивен Стэмкос (25-я минута) и до концовки третьего периода он продолжал сохраняться, когда на 58-й минуте российский защитник «Тампы» Никита Кучеров не увеличил преимущество своей команда, а на 60-й (в пустые ворота) Ондржей Палат не сделал его недосягаемым и этим поставил в матче точку.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, по итогам встречи «Тампа» набрала 69 очков и находится на четвёртом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Сан-Хосе» 48 очков и тринадцатая строчка на Западе.