Сакраменто, США, , 10:24 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась со счетом 113:129 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком оказался разыгрывающий «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, который набрал за игру 24 очка.

У «Лейкерс» самым результативным стал форвард Энтони Дэвис, набравший 21 очко во встрече.

Отметим, эта победа стала для «Лейкерс» четвертой за последние семь игра текущего регулярного сезона НБА. Для «Сакраменто» данное поражение стало четвёртым в последних семи матчах.