Калгари, Канада, , 10:23 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» нанес поражение с разгромным счетом комнаде «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой гостей со счетом 3:8.

В составе победителей голами отличились Кайлер Ямамото (1-я минута), Зак Кассиан (2-я), оформивший в матче дубль Коннор Макдэвид (16-я в большинстве, 24-я), Райан Ньюджент-Хопкинс (32-я), Калеб Джонс (36-я), Сэм Ганье (54-я при игре 4×4) и Гаэтан Хас (59-я буллит).

У их оппонентов по голу забили Бадди Робинсон (13-я), Мэттью Ткачук (25-я) и Элиас Линдхольм (31-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Эдмонтона» стало 62 очка, клуб находится на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Калгари» 60 очков и седьмая строчка там же.