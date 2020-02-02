Бостон, США, , 10:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» переиграл команду «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счетом 116:95 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 32 очками и 9 подборами.

У «Филадельфии» самым результативным стал разыгрывающий Бен Симмонс, также немного не добравший до дабл-дабла с 23 очками и 9 подборами.

Отметим, эта победа стала шестой для «Бостона» за последние семь игр нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Филадельфии» данное поражение стало третьим в последних семи матчах.