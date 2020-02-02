Портленд, США, , 10:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» переиграл команду «Юта Джаз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась со счетом в пользу хозяев со счетом 124:107.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, который набрал за игру 51 очко.

Самым результативным у «Юты» стал защитник Донован Митчелл, записавший на свой счет во встрече 25 очков.

Отметим, данная победа стала для «Портленда» пятой за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА. Для «Юты» это поражение стало четвёртым подряд.