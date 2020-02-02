Виннипег, Канада, , 09:58 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голами отметились Джек Рослович (18-я, 38-я минута), Эндрю Копп (40-я), Блейк Уилер (59-я в пустые ворота) и Патрик Лайне (60-я в пустые ворота).

У «Сент-Луиса» голами отличились Брэйден Шенн (54-я) и Райан О'Райлли (56-я).

Российский защитник «блюзменов» Дмитрий Куликов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи в активе «Виннипега» стало 56 очков, клуба находится на десятом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Сент-Луиса» 70 очков в активе, команда продолжает быть лидером Запада.