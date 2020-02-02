Сент-Пол, США, , 09:21 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой гостей со счетом 1:6.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль Тори Крюг (13-я минута, 25-я в большинстве), Брэд Маршан (26-я в большинстве), Давил Пастрняк (36-я в большинстве), Андреас Бьорк (59-я) и Джейк Дебраск (59-я).

Автором единственной шайбы «Миннесоты» стал Матс Цукарелло, отличившийся на 55-й минуте.

Отметим, по итогам встречи «Бостон» набрал 74 очка и находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Миннесоты» 52 очка и двенадцатое место на Западе.