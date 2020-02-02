Даллас, США, , 09:11 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уверенно обыграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счетом 123:100 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Далласа» Джейлен Брансон, который набрал за игру 27 очков.

У «Атланты» самым результативным стал центровой Джон Коллинс, оформивший в матче дабл-дабл с 26 очками и 11 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Далласа» третьей в последних семи матчах нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Атланты» данное поражение стало четвёртым в последних семи играх.