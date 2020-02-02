Глендейл, США, , 09:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей Santeri Viinamäki

Игра проходила на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась в серии буллитов победой гостей со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось с ничейным результатом 2:2. У «Чикаго» дубль оформил Брэндон Саад (13-я и 25-я минута), у «Аризоны» голы забили Брэд Ричардсон (29-я) и Конор Гарленд (39-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости. Победный бросок на счету Джонатана Тэйвза.

Отметим, по итогам встречи в активе «Чикаго» стало 56 очко, клуба находится на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Аризоны» 59 очков и восьмое место там же.