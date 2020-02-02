Филадельфия, США, , 08:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» уверено обыграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:3.

В составе «Флайерз» голами отметились Мэтт Нисканен (15-я минута), оформивший в матче дубль Кевин Хейз (20-я, 57-я обе в большинстве), также отличившийся дублем Джоэль Фараби (24-я, 48-я) и Скотт Лотон (60-я в пустые ворота).

У «Колорадо» шайбы на счету российского защитника Никиты Задорова (23-я), Микко Рантанена (25-я в большинстве) и Андре Бураковски (50-я при игре 6×5).

Никита Задоров также записал на свой счет по одной результативной передаче. Этим же отличился ещё один российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин

Отметим, по итогам встречи в активе «Филадельфии» стало 63 очка, клуб располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Колорадо» 62 очка и третье место на Западе.