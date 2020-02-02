Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» обыграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 113:107.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Уизардс» Брэдли Бил, который набрал во встрече 34 очка.

У «Бруклина» самым результативным стал разыгрывающий Спенсер Динуайдди, набравший за игру 26 очков.

Отметим, эта победа стала для «Вашингтона» четвертой за последние семь игр нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Бруклина» данное поражение стало четвертым в последних семи матчах.