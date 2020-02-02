Детройт, США, , 08:42 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл с минимальным счетом команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу гостей с футбольным счетом 0:1.

Автором единственной во встрече шайбы стал шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, отличившийся на 13-й минуте в большинстве.

Российские форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Рейнджерс» набрали 54 очка и находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Детройта» 28 очков и последнее место там же.