Кливленд, США, , 08:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» проиграл команде «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась со счетом 112:131 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Кливленда» Коллин Секстон, который набрал в матче 23 очка.

У «Голден Стэйт» самым результативным стал защитник Гленн Робинсон, набравший 22 очка во встрече.

Отметим, это поражение стало для «Кливленда» шестым за последние семь матчей текущего регулярного сезона НБА. Для «Голден СТэйт» эта победа вторая за последние семь игр.