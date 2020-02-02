Нашвилл, США, , 08:40 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» нанес поражение с «сухим» нулевым счетом команде «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась победой гостей со счетом 0:3.

Голами в составе «Вегаса» отличились Чендлер Стивенсон (26-я минута), Николя Руа (52-я) и Райлли Смит (59-я в пустые ворота).

Отметим, по итогам матча «Вегас» набрал 61 очко и находится на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Нэшвилла» 55 очков и одиннадцатое место там же.