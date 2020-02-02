Загреб, , 08:08 — REGNUM Мужская российская сборная по мини-футболу обыграла команду Хорватии в последнем, третьем матче элитного отборочного тура на чемпионат мира по данному виду спорта.

Игра группы С, куда входит сборная России, проходила в Осиеке и закончилась со счетом 3:4 в пользу российской команды.

В составе российской команды отличились оформивший в матче дубль Эдер Лима (7-я и 17-я минуты) и Ромуло (39-я), еще один гол в свои ворота забил хорват Лука Сутон (18-я).

Отметим, ранее команда Словакии в другом матче группы С сыграла вничью с Азербайджаном, поэтому российской команде для выхода на мировое первенство нужна была только победа.