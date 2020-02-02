Индианаполис, США, , 07:53 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» переиграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась со счетом 85:92 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался форвард «Никс» Маркус Моррис, который смог набрать за игру 28 очков.

У «Пэйсерс» самым результативным стал литовский форвард Домантас Сабонис, набравший 25 очков в матче.

Отметим, это третья победа «Нью-Йорка» за последние семь матчей текущего регулярного сезона НБА. Для «Индианы» данное поражение стало третьим в последних семи матчах.