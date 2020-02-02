Ньюарк, США, , 07:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл в овертайме команду «Нью-Джерси Джвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась в овертайме в пользу гостей со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Далласа» голами отличились Джейсон Дикинсон (39-я минута) и Йоэль Кивиранта (46-я), у «Нью-Джерси» — Кевин Руни (14-я в большинстве) и Нико Хишир (52-я).

Исход встречи решил гол нападающего «Далласа» Джо Павелски, забитый им на 63-й минцте и принесший победу гостям.

Российские форварды «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Даллас» набрал 62 очка и находится на четвертом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Нью-Джерси» 45 очков и пятнадцатое, предпоследнее место на Востоке.