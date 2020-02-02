Валенсия, Испания, , 07:44 — REGNUM Футбольный клуб «Валенсия» переиграл команду «Сельта» из Виго в матче двадцать второго тура испанской Примеры.

Игра проходила на поле стадиона «Месталья» в Валенсии и закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного во встрече мяча стал нападающий «Валенсии» Карл Солер, который отличился на 77-й минуте матча.

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов провел свой первый матч в составе команды, выйдя на замену в конце второго тайма

Отметим, по итогам игры в активе «Валенсии» 37 очков, клуб находится на четвертом месте в турнирной таблице испанской Примеры. У «Сельты» 17 очков и восемнадцатое место.