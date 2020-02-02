Лос-Анджелес, США, , 07:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 118:106 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который смог за игру набрать 31 очко.

Отметим, эта победа стал пятой для «Клипперс» за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА. Для «Миннесоты» данное поражение стало одиннадцатым подряд.