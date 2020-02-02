Монреаль, Канада, , 07:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей голами отличились Ник Судзуки (6-я минута), Арттури Лекхонен (27-я), Томаш Татар (34-я) и Брендан Галлахер (56-я в большинстве).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 31 из 35 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам матча в активе «Монреаля» стало 55 очков, что позволяет клубу занимать одиннадцатую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Флориды» 61 очко и девятое место там же.