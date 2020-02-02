Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 07:16 — REGNUM Футбольный клуб «Рома» уступил команде «Сассуоло» в матче двадцать второго тура итальянской футбольной Серии А.

Игра проходила на поле стадиона «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмили и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

Хозяева уже к концу первого тайма вели со счетом 3:0 после дубля форварда «Сассуоло» Франческо Капуто (7-я, 16-я минута) и сербского хавбека команды Филипа Джуричич (26-я).

Во втором гостям удалось отыграть два мяча и свести к минимуму разрыв в счете усилиями боснийского нападающего «Ромы» Эдина Джеко (55-я) и французского полузащитника клуба Жордана Вереты (73-я с пенальти), однако на большее их не хватило. А уже на 74-й минуте французский хавбек «Ромы» Жереми Бога поставил в матче точку, вновь увеличив разрыв в счете в пользу своей команды.

Отметим, по итогам матча в активе «Сассуоло» стало 26 очков, клуб находится на тринадцатом месте турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Ромы» 39 очков и четвертая позиция.