Вашингтон, , 00:37 — REGNUM Впервые с 2015 года форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком месяца Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Сhampionat.com.

Овечкин за минувший месяц забил 13 голов и сделал две результативные передачи. Сейчас у него на счету 695 заброшенных шайб в НХЛ

Как сообщало ИА REGNUM, Овечкин оформил дубль в матче с «Оттава Сенаторз» после чего вышел на восьмое место в истории снайперов НХЛ. Он потеснил канадского нападающего Марка Мессье, на счету которого 694 шайбы.

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