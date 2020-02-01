Лондон, , 20:39 — REGNUM 1 февраля в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» был разыгран матч между командами «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед» в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Игра завершилась победой «клинков» со счетом 0:1.

Самым высоко оцененным игроком по версии whoscored стал экс-защитник «Челси» Гари Кэхилл, заработавший оценку 7.42 и выигравший 14 воздушных единоборств. Точность передач англичанина составила 85%.

Лучший бомбардир «клинков» Лис Муссе, забивший в сезоне 5 голов, вышел на поле на 64-й минуте и успел совершить 2 успешные обводки.

«Шеффилд Юнайтед» набрал 36 очков и временно поднялся на 5-ю позицию. «Кристал Пэлас» с 30-ю баллами расположился на 13-м месте.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Шеффилд Юнайтед»)

Удары 12/7

Удары в створ 4/2

Владение мячом 61%/39%

Фолы 9/15

Угловые 9/5

WhoScored 6.45/6.79

Составы на матч:

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, ван Анхольт, Кэхилл, Томкинс, Макартур, Миливоевич, Маккарти, Заа, Айю, Бентеке.

Запас: Дэнн, Мейер (↑ 80), Куяте (↑ 85), Таунсенд (↑ 77), Хеннесси, Келли, Ридевальд.

Главный тренер: Рой Ходжсон.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О’Коннелл, Башам, Иган, Болдок, Стивенс, Флек, Норвуд, Берге, МакБарни, Шарп.

Запас: Лундстрам (↑ 68), Фримен, Джагелка, Робинсон, Веррипс, Муссе (↑ 64), Осборн (↑ 90).

Главный тренер: Крис Уайлдер.

Бригада арбитров: Эндрю Мэдли | Нил Дэвис | Дерек Итон | Энтони Коггинс.

Желтые карточки: Болдок — 18, Томкинс — 24, Миливоевич — 67, Флек — 68, Уорд — 74.

Забитые мячи: Висенте Гуайта (автогол) — 0:1.