Дортмунд, Германия, , 20:34 — REGNUM 1 февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч между командами «Боруссия» и «Унион» (Берлин) в рамках 20-го тура регулярного сезона высшего дивизиона Германии 2019/20. Игра завершилась уверенной победой «шмелей».

MVP противостояния с оценкой 9.22 был признан молодой вингер сборной Англии Джейдон Санчо, заработавший 2 очка по системе гол+пас и совершивший 6 успешных обводок. Точность передач футболиста составила 92%.

Одержав 11-ю победу и набрав 39 очков, дортмундская «Боруссия» обошла «Боруссию» (Менхенгладбах) и поднялась на 3-е место. «Унион» (Берлин) с 23-мя баллами опустился на 12-ю позицию.

Статистика матча («Боруссия"/"Унион»)

Удары 13/5

Удары в створ 7/0

Владение мячом 61%/39%

Фолы 7/8

Угловые 5/3

WhoScored 7.46/5.78

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Пищек, Хакими, Геррейро, Брандт, Витсель, Санчо, Ройс, Холанд.

Запас: Загаду (↑ 64), Дауд, Гетце, Шульц, Балерди, Азар (↑ 71), Рейна (↑ 77), Шмельцер, Хитц.

Главный тренер: Люсьен Фавр.

«Унион»: Гикевич, Суботич, Фридрих, Шлоттербек, Бюльтер, Малли, Ленц, Триммель, Андрих, Гентнер, Андерссон.

Запас: Рьерсон (↑ 74), Полтер, Уджа, Райхер, Премель (↑ 69), Беккер (↑ 59), Паренсен, Ингвартсен, Николас.

Главный тренер: Урс Фишер.

Бригада арбитров: Бенджамин Кортус | Флориан Хефт | Кристиан Лейхер | Тобиас Христ.

Желтые карточки: Фридрих — 64.

Забитые мячи: Джейдон Санчо (Рафаэль Геррейро) — 1:0, Эрлинг Холанд (Юлиан Брандт) — 2:0, Марко Ройс (пенальти) — 3:0, Аксель Витсель (Джейдон Санчо) — 4:0, Эрлинг Холанд (Юлиан Брандт) — 5:0.