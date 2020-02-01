Ньюкасл, Великобритания, , 20:29 — REGNUM 1 февраля в Ньюкасле (Великобритания) на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч между коллективами «Ньюкасл» и «Норвич Сити» в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась нулевой ничьей.

MVP противостояния с оценкой 7.92 был признан экс-вратарь сборной Нидерландов Тим Крул, совершивший 6 сейвов. Точность передач футболиста составила 52%, а владел мячом игрок 3,5% времени. Этот матч стал для Крула 4-м «на ноль» в сезоне АПЛ.

«Ньюкасл», набрав 31 очко, обошел «Саутгемптон» и поднялся на 10-е место. «Норвич» с 18-ю баллами остался на последней позиции.

Статистика матча («Ньюкасл"/"Норвич Сити»)

Удары 14/19

Удары в створ 6/4

Владение мячом 45%/55%

Фолы 10/15

Угловые 8/12

WhoScored 6.80/6.80

Составы на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Ласселс, Ритчи, Фернандес, Йедлин, Сен-Максимен, Хайден, Альмирон, Бенталеб, Жоэлинтон.

Запас: Шер, Лежен, Лацаро (↑ 54), Дарлоу, Роуз (↑ 80), Атсу, Лонгстафф (↑ 57).

Главный тренер: Стив Брюс.

«Норвич Сити»: Крул, Эронз, Байрэм, Хэнли, Циммерманн, Рупп, Кантуэлл, Маклин, Дуда, Тетти, Пукки.

Запас: Вранчич (↑ 89), Эрнандес (↑ 86), Льюис, Буэндиа (↑ 67), Трибулль, Дрмич, Ферманн.

Главный тренер: Дэниел Фарк.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Константин Хатзидакис | Эдвард Смарт | Даррен Ингланд.

Желтые карточки: Кантуэлл — 44, Йедлин — 52, Бенталеб — 80.